Ученые открыли механизм для обезвреживания СПИДа

Ученые из России, Швейцарии, Великобритании, США и Финляндии в рамках совместной работы обнаружили механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИД.

«Открытие этого механизма позволило открыть новые классы гетероциклических полисераазотистых соединений в качестве противовирусных препаратов, а также возможность применения этих препаратов для различных вирусных заболеваний, с похожим типом действия... Важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и др.)», – сообщили в Южно-Уральском госуниверситете(ЮУрГУ), передает РИА «Новости».

Доктор химических наук, профессор ЮУрГУ Олег Ракитин пояснил, что действие этого механизма заключается в том, что исследуемое противовирусное органическое соединение, попадая в организм, способствует «изъятию» атома цинка из молекулы вируса, а это приводит к дезактивации вируса.

Также в процессе исследования были обнаружены препараты, которые имеют высокую антивирусную активность и не «отравляют» обычные клетки организма.

«С самого начала наиболее перспективным направлением исследования нам казалось изучение противораковой активности данного класса соединений, однако неожиданно выяснилось, что такого рода соединения могут обладать также высокой и селективной активностью против вируса иммунодефицита кошек, который является ближайшим аналогом вируса иммунодефицита человека», – отметил Ракитин.

Теперь ученые намерены продолжить исследование действия синтезированных ранее соединений для лечения других заболеваний со схожим механизмом действия.

Ранее сообщалось, что второй в истории случай излечения от СПИДа зафиксирован в Великобритании спустя почти 12 лет после появления первого пациента, поборовшего эту болезнь.