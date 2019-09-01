Тело погибшей в турецком отеле девочки доставлено в Санкт-Петербург

В петербургский аэропорт Пулково бортом авиакомпании Turkish Airlines доставили тело девочки из Санкт-Петербурга, скончавшейся после несчастного случая в отеле в турецком Бодруме.

Рейс TK 3242 прибыл в Петербург в 6.48 мск. Ранее отец девочки Андрис Лейкуцис опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографии билетов на этот рейс. Он вместе с супругой также прилетел этим лайнером в Россию, передает ТАСС.

Генконсульство России в Анталье также сообщило 1 сентября, что тело девочки отправлено на родину. Расходы на транспортировку, приобретение билетов для родителей и гостиницы оплатила страховая компания.

Ранее Лейкуцис сообщал, что отправка тела на родину может задержаться из-за национального праздника в Турции.

12-летняя девочка из Петербурга пострадала в бассейне в Бодруме в середине августа: ее затянуло в трубу на дне бассейна, после чего она впала в кому. Девочка скончалась от последствий травм 28 августа.