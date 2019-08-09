Россия пообещала принять меры против вмешательства западных СМИ

Москва примет меры, чтобы западные СМИ, освещая акции в России, не вовлекались госорганами своих стран во вмешательство во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Безусловно, будем предпринимать все меры для того, чтобы эта деятельность, чтобы они все-таки занимались своими прямыми обязанностями, журналистской деятельностью, и не были вовлечены и не вовлекались госорганами своих стран во вмешательство во внутренние дела нашей страны. А что касается ответных зеркальных мер, мы не говорим «зеркальные», мы говорим – мы будем отвечать, и мы уже начали это делать. Мы, в частности, давно перешли к той фазе, которая давно применяется нашими коллегами, а именно: к публичному обвинению тех самых СМИ и конкретных журналистов с приведением конкретных примеров. Только в отличие от них, мы действуем с фактами на руках», – заявила Захарова, сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИДа заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела РФ, освещая несогласованные митинги в Москве.