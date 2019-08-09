Вилли Токарева похоронили в Москве

Похороны певца Вилли Токарева прошли на Калитниковском кладбище в Москве, сообщила представитель певца.

На гражданскую панихиду, которая прошла в храме Святителя Николая в Котельниках пришли десятки поклонников и коллег, среди которых Михаил Шуфутинский, певец Владимир Михайлов, Сергей Бабурин. Соболезнования принимала вдова Токарева.

«Завершилось, похоронили», – передает РИА «Новости» слова представителя артиста.

Вилли Токарев ушел из жизни в возрасте 84 лет 4 августа. По информации СМИ, шансонье скончался в онкологическом центре в Москве. После смерти исполнителя была подсчитана сумма наследства, выяснилось, что шансонье владел недвижимостью в Москве, Нью-Йорке и Ялте.

Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.