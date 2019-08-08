Симоньян подшутила над «опять влюбившимся» Венедиктовым

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала опубликованные на странице главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова стихи Владимира Высоцкого.

В своем Telegram-канале Венедиктов опубликовал строки из песни Высоцкого «Ноль-семь»:

«Для меня эта ночь вне закона.

Я пишу – по ночам больше тем.

Я хватаюсь за диск телефона,

Набираю вечное 07».

«Венедиктов опять влюбился. И опять не в меня», – пошутила Симоньян.

Чуть позднее главред RT на своей странице поделилась наблюдением украинского журналиста Владимира Полуева: «Обратил внимание. 10 июля в Киев приехал Алексей Венедиктов. 11 июля состоялся первый разговор Зеленского и Путина. 6 августа в Киев приехал Алексей Венедиктов. 7 августа состоялся второй разговор Зеленского и Путина».

«Вот о чем Венедиктов стихи-то нам шлет, оказывается. А я ревную почем зря», – отметила Симоньян.

Она опубликовала «ответочку» для главреда «Эха Москвы» – «Молитву о возвращении» поэта Юрия Левитанского. «Вот какие песни мы тут поем, когда ты уезжаешь в Киев», – отметила Симоньян:

«Семимиллионный город не станет меньше,

если один человек из него уехал.

Но вот один человек из него уехал,

и город огромный вымер и опустел».