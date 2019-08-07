Российская Молодежная Палата осудила действия активистов на несанкционированных митингах

Президент Российской Молодежной Палаты (JCI Russia) Григорий Горчаков высказался по теме несанкционированных митингов, прошедших в Москве в конце июля и в начале августа.

«Я лично и возглавляемая мною организация, JCI Russia, всегда были в стороне от политических вопросов. Мы сотрудничаем и готовы работать абсолютно со всеми политическими силами, которые способствуют позитивному развитию общества, молодежи и государства. Лично у меня много друзей, которые поддерживают абсолютно разные политические силы. Но то, что сейчас происходит в Москве – переходит многие рамки и не может оставить равнодушным меня как гражданина, как руководителя организации и как москвича», – приводит слова Горчакова официальное сообщество JCI Russia в Facebook.

По мнению Горчакова, ситуация с не допущенными на выборы в Мосгордуму кандидатами выглядит странно, она требует разбирательства строго в правовом поле.

«Если кандидаты считают, что их не допустили неправомерно – пишите заявления в суд, прокуратуру, европейские инстанции. Обращайтесь в прессу и работаете через дипломатические каналы», – пояснил свою позицию глава JCI Russia.

Он отметил, что не понимает, как люди, планирующие стать законодательной властью в городе, осознанно провоцируют своих сторонников на несанкционированные митинги и неповиновение органам власти. По словам Горчакова, трудно представить какие действия будут предпринимать такие политики в случае наличия у них правомерной власти.

«Действия ОМОНа и Росгвардии тоже не всегда верное. Но попробуйте, например, посмотреть как ведут себя полицейские в той же Америке (которой восхищаются многие кандидаты, которые не были допущены). За неповиновение там легко получить пулю в лоб. И никто особо не будет этому удивлен. Наконец, некоторые особо рьяные участники событий специально провоцируют ОМОН ради получения «удачных» фото, которые потом разлетаются по всему миру. Это отдельная технология, известная еще со временем первой «оранжевой» революции в Украине», – отметил Горчаков.

Он добавил, что активистам стоит организовывать согласованные митинги, направлять иски в суды, обращаться в прессу, писать в Сети, но не создавать «хаос и анархию» и «не подставлять людей».

«Надо понять, что все революции в нашей истории приводили страну в состояние долгого регресса. И все, кто сейчас призывают еще к большей экскалации ситуации – либо не понимают этого, либо понимают и действую намерено во вред обществу. В любом случае с ними нам не по пути», – отметил в заключении Горчаков.

Российская Молодежная Палата (JCI Russia) была зарегистрирована 12 января 1993 года. На сегодня в состав организации включены 13 региональных палат, объединяющих свыше 400 молодых людей. Члены палаты – молодые предприниматели, государственные и общественные деятели Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Сургута, Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Астрахани, Ставрополя, Южно-Сахалинска, Самары, Вязьмы, Тольятти, Ростова-на-Дону, Калининграда и других регионов.