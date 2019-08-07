Японскому премьеру посоветовали не ехать во Владивосток из-за Курил

В Токио должны пересмотреть стратегию по «возвращению» Японии «исконно японских территорий», а премьеру страны Синдзо Абэ нужно отменить поездку на Восточный экономический форум во Владивостоке, пишут японские СМИ.

Как сообщает Sankei Shimbun, недавний визит российского премьера Дмитрия Медведева на остров Итуруп говорит о том, что Москва якобы не хочет вести серьезный диалог по Южным Курилам, передает «Московский комсомолец».

По мнению издания, Россия отрицает факт территориального спора, наращивая военное присутствие в регионе, поэтому премьеру Японии Синдзо Абэ необходимо отказаться от поездки на ВЭФ во Владивосток в сентябре.

«Администрация Путина не планирует вести с Японией переговоры по Южным Курилам. Японское правительство должно это осознать и полностью пересмотреть стратегию в отношении России», – пишет издание.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. Медведев собирается посетить завод «Ясный», комплекс термальных вод «Жаркие воды», а также стройку в селе Рейдово, где возводят школу и жилые дома.

МИД Японии заявил, что визит Медведева на остров Итуруп является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

Напомним, 2 августа Медведев заявил, что протест японской стороны не вызывает у него беспокойства, поскольку чем больше таких возмущений, тем больше поводов туда приезжать.