Актер из «Интернов» подрался на станции метро в Москве

Актер Джан Бадмаев, снимавшийся в сериалах «Интерны» и «Кухня» бы задержан за драку на станции «Театральная» столичного метрополитена.

«Вечером 5 августа, в свой день рождения, актер ехал на метро. Из-за внезапно возникшей личной неприязни он вступил в конфликт с пассажиром метро в переходе у вестибюля станции «Театральная». Он порвал оппоненту кожаную куртку, после чего его задержали сотрудники безопасности столичного метро и передали полицейским. При задержании у Бадмаева были признаки алкогольного опьянения», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Информацию о потасовке подтвердили ТАСС в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, отметив, что конфликт между актером и пассажиром метро произошел в подземном переходе между станциями «Охотный ряд» и «Театральная». В отношении задержанного Бадмаева был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство», – прим. ВЗГЛЯД).

В июне в Москве на частой вечеринке «подрались» актеры Гоша Куценко и Алексей Воробьев, однако позже стало известно, что драка была постановочной.