СК попросил арестовать еще троих участников беспорядков в Москве

Следственный комитет обратился в Пресненский суд с просьбой арестовать еще троих предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Ходатайства об избрании меры пресечения поступили в суд», – передает РИА «Новости» слова Кокая.

Ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные оппозиционеры устраивают в центре Москвы несанкционированные публичные акции с требованием допустить их к выборам. В прошлую субботу незаконный митинг в центре Москвы сопровождался массовыми беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По итогам Следственный комитет России завел уголовное дело о массовых беспорядках. По мнению ведомства, те, кто призывал к участию в несанкционированной акции 27 июля, заведомо допускали, что это может привести к массовым беспорядкам.

Напомним, 3 августа сообщалось, что у участников протестной акции в Москве нашли оружие.

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