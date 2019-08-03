У участников протестной акции в Москве нашли оружие

У одного из участников протестной акции в центре Москвы был обнаружен нож, заявил политолог Армен Гаспарян. В эфире канала «Политика сегодня» были показаны кадры, на которых видны пистолеты и холодное оружие, изъятые в субботу у участников акции.

Среди участников протестной акции в центре Москвы был задержан человек с ножом. Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян в прямом эфире на канале «Политика сегодня» на YouTube, где ведется трансляция «прогулки по бульварам Москвы», которую устроили оппозиционные кандидаты, не допущенные к предстоящим выборам в Мосгордуму.

Кроме того, в эфире были показаны кадры, на которых видны ножи и пистолеты, изъятые в субботу у участников акции.

Ранее замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявлял, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.

«Все это свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию», – сказал Половинка.

Отметим, что организаторы подобных акций могут наживаться за счет своих призывов. Как утверждает журналист Михаил Шахназаров, на этом зарабатывает блогер Алексей Навальный.

«При просмотре ленты «Инстаграма» взгляд выхватил объявление... об очередном сборе на несанкционированную акцию. Так вот, объявление это было с пометкой «Реклама» и принадлежало teamnavalny. Сечете, ребята, выражаясь на вашем жаргоне? Навальный стрижет с вас деньги, на часть этих денег размещает рекламу, часть кладет себе в карман, а вы идете нарушать закон и получать за это дубинками по хребтам. Как можно назвать людей, которые огребают за свои же деньги? Правильно. Они хуже, чем простофили», – пишет Шахназаров на страницах Life.ru.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам этого этапа избирательной кампании зарегистрированы 233 человека, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 получили отказ.

Несогласные с решением избиркомов «независимые» кандидаты потребовали пустить их на выборы и вышли на улицы. В итоге провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорывали оцепление полиции, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

В субботу в 14 часов в центре Москвы началась очередная несогласованная акция оппозиции. Ее участники вышли на «прогулку» по Бульварному кольцу.