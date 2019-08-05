Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае

Пожарный пропал в ходе тушения огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили в экстренных службах региона.

«Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района», – передает РИА «Новости» сообщение единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района Красноярского края.

В полиции подтвердили информацию об исчезновении человека, не уточнив его профессию. В региональном главке МВД заявили, что мужчину видели очевидцы, но его местонахождение неизвестно.

В Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. По оценкам экспертов, восстановление леса займет около 60 лет.

В субботу в Минобороны сообщили, что авиация в период с 1 по 3 августа потушила более 450 тыс. га горящих лесов в Сибири. В ведомстве уточнили, что ликвидировано 116 крупных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае.

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