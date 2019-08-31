«Формула-2» в Бельгии закончилась гибелью 22-летнего пилота

В гонке на этапе «Формулы-2» в Бельгии погиб 22-летний французский пилот Антуан Юбер, сообщает Международная автомобильная федерация (FIA).

Заезд на трассе Спа-Франкоршам завершился на втором круге, когда произошла авария с участием Юбер, американца Хуана Мануэля Корреа и японца Марино Сато, передает РИА «Новости».

Пострадавших пилотов доставили в больницу, но «Юбер скончался от полученных травм», сообщает FIA.

В больнице в стабильном состоянии остается 20-летний Корреа. В аварии он получил переломы ног. Сато не пострадал.

Юбер выступал за BWT Arden.