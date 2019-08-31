Умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков»

Сценарист многосерийных мультфильмов Гордон Брэссак скончался в США на 69-м году жизни, сообщил его сын, кинопродюсер Джеймс Каллен Брэссак.

«Мой отец любил заставлять людей смеяться, и я очень благодарен за то, что его наследие продолжает жить в созданных им мультфильмах», – написал Каллен Брэссак в Instagram.

Сын сценариста попросил посмотреть серию «Пинки и Брейна» или «Озорных анимашек», чтобы почтить память покойного. «Я знаю, что он хотел бы именно этого», – написал Брэссак.

Гордон Брэссак работал над популярными мультипликационными фильмами. В числе его работ мультсериалы «Пинки и Брейн», «Черный плащ», «Приключения Джимми Нейтрона», «Могучий Макс», «Смурфики» и «Озорные анимашки».

Трижды становился лауреатом престижной дневной премии «Эмми», которая считается сериальным «Оскаром».