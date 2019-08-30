В Татарстане запустили в стратосферу чак-чак

Предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу чак-чак, решив таким образом поздравить коллег с Днем республики, который отмечается 30 августа.

«Оригинально решили поздравить предпринимателей с Днем республики в Татарстане. В космос был запущен чак-чак, популярное национальное блюдо. Улететь в стратосферу и вернуться назад ему помог специальный сверхлегкий летательный аппарат», – сказано на сайте министерства экономики Татарстана.

Отмечается, что полет отслеживался с наземной мобильной станции благодаря установленным на летательном аппарате GPS-трекеру и датчику температуры. Чак-чак достиг высоты 30 км, после чего шары с гелием лопнули, и он вернулся на Землю.

Позже кондитер, приготовившая чак-чак по семейному рецепту, вручила его президенту Татарстана в рамках празднования Дня Республики, а он пообещал передать космический чак-чак в музей чак-чака.

Видео с запуском чак-чака опубликовал в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов.