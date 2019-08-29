Песков сообщил об «определенных контактах» при подготовке к обмену заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об «определенных контактах» по подготовке к обмену удерживаемых лиц в России и Украине. Он также отказался комментировать сообщения об этапировании осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова в Москву.

«Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении (Кирилла) Вышинского. Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков также не стал комментировать информацию об этапировании осужденного в России за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова в Москву, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что осужденного в России за подготовку терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги в Москву. Некоторые СМИ предполагают, что его могут обменять на освобожденного в среду из-под стражи Вышинского. Телеведущий Владимир Соловьев оценил вероятность обмена Вышинского на Сенцова.

До этого в ряде СМИ сообщалось, что стороны планировали начать обмен 28-29 августа. По предварительной договоренности между Москвой и Киевом 33 гражданина России могут быть обменяны на 33 граждан Украины.

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