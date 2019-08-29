Дорожные знаки нового типа решено установить в Москве

В Москве установят дорожные знаки нового типа, которые облегчат уборку улиц и освободят пространство для пешеходов, сообщил замруководителя дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Назаров.

По его словам, в этом году на 36 улицах района Арбат будут установлены новые дорожные знаки на квадратных стойках со смещенными креплениями уменьшенного размера, передает РИА «Новости».

Назаров отметил, что новые квадратные стойки знаков исключат вращение вокруг своей оси за счет внешних воздействий.

Кроме того, за счет новых стоек появится возможность расширить пространство для движения пешеходов.

«Они сделают на узких улицах с узким тротуаром больше пространства для передвижения, а также упростят механизированную уборку улиц», – сказал Назаров.

По его словам, на стойках будут установлены знаки уменьшенного типа. То есть станет возможным совмещение нескольких дорожных знаков. Также на стойках будут установлены специальные колбы, которые проинформируют водителей о стоимости платной парковки.

Напомним, с 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.