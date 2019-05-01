В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступает в силу новый национальный ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.

Соответствующий документ размещен в нормативно-правовой базе правительственного издания «Российская газета».

Указывается, что на дорогах появятся знаки: «Выделенная трамвайная полоса», «Диагональный пешеходный переход», а также совмещенные знаки, например, «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».

Минимально допустимый размер знаков уменьшится с 60 до 40 сантиметров по одной стороне. Такое нововведение связано с тем, что из-за большого размера знаки часто перекрывают друг друга, а также ограничивают видимость зданий, засоряя городскую среду и мешая водителям ориентироваться на улицах.

Знаки нового размера будут устанавливаться на нескоростной улично-дорожной сети, центральных районах города, кварталах исторической застройки.

Отмечается, что по задумке их установка должна улучшить внешний облик улиц.

На автотрассах размер знаков останется прежним.

Напомним, вопрос уменьшения дорожных знаков обсуждался еще в 2017 году; тогда было принято решение внести соответствующие изменения в ГОСТ.