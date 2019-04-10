ГОСТ на уменьшенные дорожные знаки появится к маю

Росстандарт планирует до 1 мая принять ГОСТ на уменьшенные дорожные знаки.

«Сегодня мы получили поручение правительства, вице-премьера Максима Акимова до 1 мая принять окончательное решение по поводу легализации экспериментальных уменьшенных дорожных знаков. Первого мая мы его примем как национальный стандарт. Это даст возможность в регионах применять этот стандарт на постоянной основе», – цитирует главу ведомства Алексея Абрамова РИА «Новости».

Он отметил, что эксперименты по использованию таких знаков уже были проведены в некоторых городах совместно с местными властями.

«Очень много позитивных отзывов, что действительно эти знаки улучшили городскую среду, восприятие городскими жителями исторических и культурных мест. Создается другое ощущение городских территорий», – добавил глава Росстандарта.

Абрамов отметил, что отрицательных последствий влияния таких знаков на водителей не выявлено, но применять их все-таки нужно с умом.

«Городские власти, госавтоинспекция должны отдельно рассматривать, для каких дорог и улиц применение тех или иных знаков наиболее эффективно. Здесь должен быть баланс безопасности дорожного движения, видимости дорожных знаков для всех участников дорожного движения», – заключил он.

Напомним, вопрос уменьшения дорожных знаков обсуждался еще в 2017 году, тогда и было принято решение внести данные изменения в ГОСТ.