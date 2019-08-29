Врачи рассказали об опасности орехов

От 30 до 50 граммов орехов можно съедать без вреда для здоровья каждый день, но переедание может приводить к непроходимости кишечника, рассказали врачи.

«Как правило, диетологи рекомендуют в среднем съедать от 30 до 50 граммов орехов. Есть их можно каждый день», – передает РИА «Новости» слова заведующей консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерины Бурляевой.

По ее словам, с орехами нужно быть очень аккуратными, так как избыточное потребление может плохо отразиться на здоровье.

«У человека, съевшего за один раз один и более килограмм орехов, возможно развитие кишечной непроходимости, а это угрожающее жизни состояние. Пережеванные орехи, попадая в кишечник, образуют единую липкую массу, которая может спровоцировать такое грозное состояние», – рассказала Бурляева.

В свою очередь, заведующая кафедрой терапевтических дисциплин 2 ПМФИ, врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева уточнила, что орехи нельзя употреблять больным с панкреатитом.

При этом врачи сходятся во мнении, что орехи в умеренных количествах – очень полезный продукт, так как содержат витамин В, витамин Е, К, бета-каротин, в фисташках есть также витамин А.

По словам Бурляевой, в 100 граммах фундука, например, содержится 136% суточной нормы витамина Е, который защищает клеточную стенку от повреждений.

Напомним, ранее в августе врачи рассказали, сколько можно есть меда.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД