Спровоцировавший международный скандал рэпер выпустил клип с «русскими» мотивами

Американский рэпер A$AP Rocky выпустил клип на песню Babushka Boi, ранее исполнитель заинтриговал поклонников тизером видео, где он танцует под русскую песню «Мурка».

В клипе рэпер и его банда сыграли роли грабителей банков, за которыми гонятся полицейские в костюмах свиней. На протяжении всего видео на голове у рэпера надета косынка, которая в англоязычных странах известна под названием babushka, отмечает Esquire.

В тизере к видео рэпер танцует под песню на мотив русской «Мурки».

В августе суд в Швеции приговорил A$AP Rocky к условному сроку за драку. Рэпер бы задержан в Стокгольме в начале июля за нападение на неизвестных людей. Музыкант свою вину отрицал и заявлял, что просто защищался. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично поручиться за A$AP Rocky, он обсудил задержание музыканта с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Позже Трамп раскритиковал шведского премьера за «неспособность действовать» в ситуации с задержанием репера и отметил, что США делают много всего для Швеции, однако все это бесполезно.