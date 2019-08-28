В России заявили о вреде ужесточения наказаний за допинг

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Россия строит новые корабли для освоения Арктики

«Восточная верфь» спустила на воду уникальный танкерФото: Юрий Смитюк/ТАСС
На воду в Приморье спустили уникальный танкер усиленного ледового класса «Михаил Барсков». Столь крупное судно было построено в регионе впервые за последние 30 лет. Это событие имеет огромное значение не только для развития отечественной судостроительной промышленности и развития Севморпути. Оно показывает технологическое превосходство России в этой сфере.  Подробности...
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Почему в деле крушения «Боинга» Малайзия встала на сторону России

Противостояние между Малайзией и коллективным Западом достигло кульминации при расшифровке черных ящиков Фото: РИА «Новости»
Секретарь Совбеза РФ обсудил с министром обороны Малайзии расследование дела о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» MH17. И вновь выяснилось, что у Москвы и Куала-Лумпура полное взаимопонимание на этот счет – следствию западных стран они не доверяют. Причины, по которым страна – хозяйка рухнувшего самолета однозначно встала на сторону РФ, могут удивить многих. Подробности...
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Роскосмосу для конкуренции с Илоном Маском не хватает конвейера

Система «Сфера» – те самые «хорошие сапоги», которые «надо брать»Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Госкорпорация «Роскосмос» утвердила в Военно-промышленной комиссии (ВПК) программу создания системы «Сфера», которая подразумевает запуск более чем 600 космических аппаратов двойного назначения, включая спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Эта инициатива сходу подверглась резкой критике. И совершенно напрасно. Подробности...
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Признав конец гегемонии Запада, Макрон допустил важную ошибку

Фото: Yoan Valat/Reuters
Эммануэль Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире и назвал глубокой стратегической ошибкой отталкивание России от Европы. Он призвал как пересмотреть стратегию Европы в целом, так и использовать пути сближения с нашей страной. На днях президент Франции говорил и о том, что система демократии деградировала, а капитализм сошел с ума. Чем вызвана эта череда признаний президента Франции? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Нет ничего интереснее, чем открывать Россию

Андрей Манчук, политолог
Дальний Восток – это совершенно особенный регион с исключительным потенциалом. Природа Курил впечатляет даже после Камчатки. И множество людей из разных стран мира еще приедут сюда, чтобы открыть для себя медвежьи уголки огромной России.я Подробности...

Русским надо учиться рассказывать о себе

Алексей Алешковский, сценарист
Никто не обязан показывать нас хорошими. Кроме нас самих. Мы должны показывать, как вместе преодолеваем проблемы, делая нашу жизнь лучше. Такие истории понимает весь мир. Такие истории помогают жить. Подробности...
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Галактический амфитеатр с порталом в рыбацкий кабак

Илья Переседов, блогер
«Гугл» говорит, сегодня день рождения Сезарии Эворы. Я случайно попал на ее концерт в Питере в 2006 году. До этого я бывал в основном на операх, рок-концертах и прочих шоу. Чего-то подобного я ждал от встречи с Эворой. И обманулся. Подробности...
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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          • Совершил подвиг

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          • Им просто повезло

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              В России заявили о вреде ужесточения наказаний за допинг

              28 августа 2019, 12:04

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Ужесточение наказания за использование допинга конкретными тяжелоатлетами лишь ухудшает ситуацию, следует из текста письма президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агатипова членам исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

              «Главной проблемой на данный момент является борьба с допингом на национальном уровне. Но в то же время, если кто-то продолжает придерживаться обывательского мнения, что «чем жестче наказание, тем меньше преступлений», то криминальная статистика по всему миру говорит обратное. Ужесточение наказания без прозрачной и честной процедуры их назначения никоим образом не способствует искоренению допинга в нашем любимом виде спорта, а лишь ухудшает ситуацию, так как по версии комиссии за чистоту спорта, национальная федерация (а соответственно и все «чистые» атлеты) могут пострадать от жестоких санкций вне зависимости от того, совершила национальная федерация нарушение или нет», – передает РИА «Новости» текст письма.

              Он добавил также, что IWF не понимает, что процедуру против уличенного в применении допинга тяжелоатлета нельзя распространять на всех.

              «Комиссия за чистый спорт, похоже, не понимает, что дисциплинарную процедуру против атлета, нарушившего антидопинговые правила, нельзя распространять на людей, не имеющих никакого отношения к нарушению», –говорится в письме.

              «Если атлет одной из национальных федераций наказан за нарушение антидопинговых правил, данная национальная федерация автоматически (или почти автоматически, то есть без слушаний, основываясь лишь на документах) отстраняется и выплачивает огромный штраф. В результате десятки или сотни невиновных атлетов на долгий срок отстраняются от соревнований», – написал Агапитов.

              «Однако если национальная федерация сама обнаруживает предполагаемое нарушение антидопинговых правил, и докладывает об этом в IWF, то это ведет к наложению санкций на атлета/члена федерации, и одновременно национальная федерация несет такое же наказание, как и в предыдущем случае. Как поступит разумный человек? Естественно, он будет всеми силами скрывать факты нарушения антидопинговых правил, никому не станет о них докладывать, не желая подставлять под санкции невиновных и стремясь избежать несправедливого штрафа», – говорится в тексте документа.

              В сентябре 2017 года исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) решил отстранить взрослую сборную России от участия в соревнованиях, которые проходят под эгидой федерации.

              Через два месяца IWF временно отстранила от выступлений бронзового призера ОИ-2012 Руслана Албегова по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

              Напомним, 13 августа IWF на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, временно отстранила пятерых российских штангистов.

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