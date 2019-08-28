В России заявили о вреде ужесточения наказаний за допинг

Ужесточение наказания за использование допинга конкретными тяжелоатлетами лишь ухудшает ситуацию, следует из текста письма президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агатипова членам исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

«Главной проблемой на данный момент является борьба с допингом на национальном уровне. Но в то же время, если кто-то продолжает придерживаться обывательского мнения, что «чем жестче наказание, тем меньше преступлений», то криминальная статистика по всему миру говорит обратное. Ужесточение наказания без прозрачной и честной процедуры их назначения никоим образом не способствует искоренению допинга в нашем любимом виде спорта, а лишь ухудшает ситуацию, так как по версии комиссии за чистоту спорта, национальная федерация (а соответственно и все «чистые» атлеты) могут пострадать от жестоких санкций вне зависимости от того, совершила национальная федерация нарушение или нет», – передает РИА «Новости» текст письма.

Он добавил также, что IWF не понимает, что процедуру против уличенного в применении допинга тяжелоатлета нельзя распространять на всех.

«Комиссия за чистый спорт, похоже, не понимает, что дисциплинарную процедуру против атлета, нарушившего антидопинговые правила, нельзя распространять на людей, не имеющих никакого отношения к нарушению», –говорится в письме.



«Если атлет одной из национальных федераций наказан за нарушение антидопинговых правил, данная национальная федерация автоматически (или почти автоматически, то есть без слушаний, основываясь лишь на документах) отстраняется и выплачивает огромный штраф. В результате десятки или сотни невиновных атлетов на долгий срок отстраняются от соревнований», – написал Агапитов.



«Однако если национальная федерация сама обнаруживает предполагаемое нарушение антидопинговых правил, и докладывает об этом в IWF, то это ведет к наложению санкций на атлета/члена федерации, и одновременно национальная федерация несет такое же наказание, как и в предыдущем случае. Как поступит разумный человек? Естественно, он будет всеми силами скрывать факты нарушения антидопинговых правил, никому не станет о них докладывать, не желая подставлять под санкции невиновных и стремясь избежать несправедливого штрафа», – говорится в тексте документа.

В сентябре 2017 года исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) решил отстранить взрослую сборную России от участия в соревнованиях, которые проходят под эгидой федерации.

Через два месяца IWF временно отстранила от выступлений бронзового призера ОИ-2012 Руслана Албегова по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, 13 августа IWF на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, временно отстранила пятерых российских штангистов.

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