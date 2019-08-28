Первый «Ш» класс откроют в краснодарской школе

В одной из школ Краснодара в этом году откроется 24 первых класса – от «А» до «Ш».

В этом учебном году школа на улице Героя Аверкиева в Краснодаре откроет 24 первых класса. Сейчас это филиал школы № 11 по улице Российской, а в будущем станет самостоятельной школой № 104, сообщает портал «Юга.ру».

Отмечается, что это не единственное учебное заведение с таким большим количеством первых классов. Так, школа № 66 на улице Героя Яцкова в этом году ждет учеников в 20 первых классов, а филиал школы № 71 на улице Байбакова – в 19.

Такой большой набор первоклассников объясняется расположением школ. Они находятся в микрорайонах, которые в последние годы активно застраиваются.

По данным департамента образования Краснодара, всего в школы в этом году отправятся 18 тыс. 498 первоклашек. Для них открыто 583 первых класса.

Ранее в Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал», в рамках которого родителям будут выделять дополнительные средства для покрытия расходов на сбор ребенка в школу.

Однако член комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и председатель комитета Вячеслав Никонов, комментируя предложение, заявили газете ВЗГЛЯД, что государство и так помогает нуждающимся семьям накануне 1 сентября, и финансовая помощь для сбора ребенка в школу нужна далеко не всем российским родителям.

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