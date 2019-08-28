Стало известно о разработке принципиально нового российского вертолета

В России разрабатывают принципиально новый вертолет, объединяющий прошлые наработки, сообщил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов.

«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», – передает РИА «Новости» слова Шибитова.

Он добавил, что в данный момент проект находится в стадии формирования, в будущем он объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода.

Напомним, во вторник холдинг «Вертолеты России» представил на аэрокосмическом салоне МАКС-2019 первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности.