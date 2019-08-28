Стало известно о разработке принципиально нового российского вертолета

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Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
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Почему в деле крушения «Боинга» Малайзия встала на сторону России

Противостояние между Малайзией и коллективным Западом достигло кульминации при расшифровке черных ящиков Фото: РИА «Новости»
Секретарь Совбеза РФ обсудил с министром обороны Малайзии расследование дела о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» MH17. И вновь выяснилось, что у Москвы и Куала-Лумпура полное взаимопонимание на этот счет – следствию западных стран они не доверяют. Причины, по которым страна – хозяйка рухнувшего самолета однозначно встала на сторону РФ, могут удивить многих. Подробности...
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Роскосмосу для конкуренции с Илоном Маском не хватает конвейера

Система «Сфера» – те самые «хорошие сапоги», которые «надо брать»Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Госкорпорация «Роскосмос» утвердила в Военно-промышленной комиссии (ВПК) программу создания системы «Сфера», которая подразумевает запуск более чем 600 космических аппаратов двойного назначения, включая спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Эта инициатива сходу подверглась резкой критике. И совершенно напрасно. Подробности...
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Признав конец гегемонии Запада, Макрон допустил важную ошибку

Фото: Yoan Valat/Reuters
Эммануэль Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире и назвал глубокой стратегической ошибкой отталкивание России от Европы. Он призвал пересмотреть как стратегию Европы в целом, так и использовать пути сближения с нашей страной. На днях президент Франции говорил и о том, что система демократии деградировала, а капитализм сошел с ума. Чем вызвана эта череда признаний президента Франции? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Русским надо учиться рассказывать о себе

Алексей Алешковский, сценарист
Никто не обязан показывать нас хорошими. Кроме нас самих. Мы должны показывать, как вместе преодолеваем проблемы, делая нашу жизнь лучше. Такие истории понимает весь мир. Такие истории помогают жить. Подробности...

Галактический амфитеатр с порталом в рыбацкий кабак

Илья Переседов, блогер
«Гугл» говорит, сегодня день рождения Сезарии Эворы. Я случайно попал на ее концерт в Питере в 2006 году. До этого я бывал в основном на операх, рок-концертах и прочих шоу. Чего-то подобного я ждал от встречи с Эворой. И обманулся. Подробности...
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Бесславные революционные традиции живут, но не победят

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенность революционной субкультуры – это перекладывание ответственности за революцию и ее неизбежные жертвы на власти. Нет, ребята. В грабеже виновны грабители, в мошенничестве виновны мошенники, в революции виновны революционеры. Подробности...
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    Как Россия вызволяла своих граждан

    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Стало известно о разработке принципиально нового российского вертолета

              28 августа 2019, 08:55

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В России разрабатывают принципиально новый вертолет, объединяющий прошлые наработки, сообщил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов.

              «Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», – передает РИА «Новости» слова Шибитова.

              Он добавил, что в данный момент проект находится в стадии формирования, в будущем он объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода.

              Напомним, во вторник холдинг «Вертолеты России» представил на аэрокосмическом салоне МАКС-2019 первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности.


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