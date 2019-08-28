Композитный обвес мотоцикла UMATEX испытали на гонках в Португалии

Инновационный аэродинамический обтекатель мотоцикла, изготовленный из российского углеродного волокна в Научно-исследовательском центре UMATEX госкорпорации «Росатом», испытали на мотогонках в Португалии. В ходе тестовой сессии гонщик на мотоцикле с углепластиковым обвесом российских атомщиков показал лучшее время.

Накануне этапа чемпионата мира по супербайку WorldSBK, который пройдет в Португалии в Портимао с 6 по 8 сентября, на автодроме Internacional do Algarve состоялась двухдневная тестовая сессия с участием всех команд чемпионата мира.

К тестовой гонке Научно-исследовательский центр UMATEX изготовил уникальный обвес с улучшенными аэродинамическими характеристиками из углеродного волокна для мотоцикла гонщика команды Puccetti Racing Топрак Разгатлиоглу.

В ходе первого дня гонщик показал самое быстрое время и обогнал именитых коркурентов Джонатана Реа и Альваро Баутиста. В ходе второго дня Разгатлиоглу почувствовал легкое недомогание и принял решение сойти с дистанции, заняв общее третье место по результатам тестовых заездов, говорится в сообщении Росатома, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Применение углеродного волокна в изготовлении обвеса оказывает существенный эффект на скоростные показатели мотоцикла. Высокая жесткость, низкий вес и уникальная аэродинамика углепластикового обвеса позволяет разгоняться до высоких скоростей, превышающих 300 км в час, а также повышает эффективность торможения при прохождении поворотов. Мотоцикл с композитным обвесом меньше вибрирует и ведет себя более стабильно во время гонки», – рассказал руководитель Научно-исследовательского центра UMATEX госкорпорации «Росатом» Семен Кишилов.

Сам Разгатлиоглу подтвердил, что результаты сессии, где он участвовал на мотоцикле с обвесом UMATEX, превосходили результаты, которых он достиг в ходе первого дня с оригинальным обвесом. «Используя обвес от UMATEX я смог разогнаться до большей скорости на прямых участках трассы», – отметил Разгатлиоглу.

UMATEX Росатом является партнером спортивной команды по мотогонкам из Италии – Kawasaki Puccetti Racing, которая участвует в Чемпионате мира по супербайку WorldSBK. Соглашение о партнерстве между UMATEX и Kawasaki Puccetti Racing было подписано в Москве в конце 2018 года. Сотрудничество с командой позволит UMATEX Росатом укрепить позиции на международном рынке.

Команда Kawasaki Puccetti Racing является официальным партнером концерна Kawasaki. Kawasaki Puccetti Racing участвует в Чемпионате мира по супербайку WorldSBK. Уникальность Чемпионата мира по супербайку WorldSBK заключается в том, что в соревнованиях участвуют мотоциклы с компонентами из композитов, которые будут выпускаться серийно. Гонки чемпионата мира посещают более 500 тыс. человек.

UMATEX – дивизион госкорпорации «Росатом», занимающийся перспективными материалами и технологиями, объединяет единственные в стране промышленные производства углеродного волокна (УВ): ООО «Алабуга-Волокно» в республике Татарстан, ООО «Аргон» в Саратовской области, ООО «ЗУКМ» в Челябинске, Научно-исследовательский центр в Москве, оборудованный самым современным оборудованием по разработке технологий ПАН-прекурсоров и УВ. В составе UMATEX также находится компания АО «Препрег-СКМ» производитель тканей и препрегов и два Торговых дома в Чехии и Китае. По инициативе UMATEX создан межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ».