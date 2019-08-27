Трамп высказался о клопах на саммите G7

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в его гостиничном комплексе Doral National в Майами, который он предложил в качестве места проведения саммита G7 в 2020 году, нет постельных клопов.

«Нет постельных клопов в Doral. Радикальные левые демократы, услышав, что расположенный в идеальном месте (для следующей G7) Doral National MIAMI рассматривается для проведения следующей G7, распространили этот ложный и отвратительный слух. Некрасиво!» – цитирует сообщение Трампа РИА «Новости».

В Twitter ранее появился хештег #TrumBedBuds («постельные клопы Трампа»). В Сети вспоминали историю о том, как в прошлом году один из постояльцев пожаловался на укусы постельных клопов на курорте Трампа.

Ранее американский президент заявил, что хотел бы провести следующий саммит «Большой семерки» в своем имении в Майами.