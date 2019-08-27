ГИБДД объяснила, почему поездка Путина без шлема на мотоцикле не была нарушением

Управление ГИБДД по Севастополю не стало штрафовать президента России Владимира Путина за поездку на мотоцикле без шлема на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки». До этого соответствующий запрос в ведомство направил юрист Максим Чихунов.

«Во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных мероприятий, военных парадов соответствующие общественные отношения отсутствуют (т. е. не осуществляются), поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)», – говорится в ответе Госавтоинспеции, который Чихунов опубликовал в Facebook.

Напомним, на байк-шоу в Севастополе Путин приехал на мотоцикле «Урал» с коляской в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева. Все они были без защитных шлемов.