Депутат Госдумы оценил возможность покупки Google Россией

Депутат Госдумы Антон Горелкин, считающий, что основные конфликты в 21-м веке будут разворачиваться в Сети, отметил, что на золотовалютные резервы России в настоящее время можно приобрести почти 51% корпорации Google.

«Все правильно автор пишет. Я действительно не хочу, чтобы однажды проснувшись и сварив крепкий африканский кофе, отпечатав пальцами yandex.ru, я увидел google.ru или baidu.ru. Я уже писал, что ничего не мешает в среднесрочной перспективе тому же Google или Facebook прикупить себе для коллекции кусок российского национального достояния», – написал Горелкин в Telegram, предположив, что «больших войн в стиле 20-го века больше не будет» и Сеть станет «главным инструментом нападения и защиты».

«На золотовалютные резервы России сегодня можно купить почти 51% Google (по капитализации на данный момент). Как вы думаете, как бы отреагировали Конгресс США, общественность и президент на такое?» – поинтересовался парламентарий.

Так депутат прокомментировал статью в «Независимой газете» о предложенном им законопроекте, ограничивающем долю иностранцев в значимых информационных ресурсах. Основной мишенью данного законопроекта является «Яндекс», головная компания которого зарегистрирована в Нидерландах.

Издание отмечает, что данный законопроект – это проявление стремления государства усилить свой контроль над российским IT-сектором, который начинает играть все более значительную роль в условиях надвигающейся цифровой экономики. Государство хочет сохранить рычаги влияния над ведущей российской IT-компанией и не допустить перехода управления к иностранным игрокам, будь то зарубежные IT-гиганты или крупные инвестиционные фонды.

Газета отмечает, что «монопольное положение одного из западных игроков может привести к вполне осязаемым последствиям для российской экономики. На данный момент «Яндекс» и Mail.ru выступают противовесами на рынке диджитал-маркетинга в России. Так, по итогам 2018 года, Google контролировал примерно 54% рынка, «Яндекс» и Mail.ru – чуть более 45%. Таким образом на российском рынке Google постепенно двигается к лидирующему положению. При сохранении текущего тренда Google может занять доминирующее положение на российском рынке, что развяжет корпорации руки и позволит ей воспроизводить поведенческую модель, которая уже используется в США.

Заполучив монопольное положение, Google будет стремиться к сохранению лидерства, приступив к систематическому подавлению конкурентной среды и скупке потенциальных соперников. Кропотливая работа по созданию внутреннего рынка инноваций, которую российское правительство выстраивало с помощью инвестиций в технопарки, венчурные фонды, технологические гранты и всяческих других стимулов, вся выстроенная система будет выведена из равновесия. Самые перспективные российские разработки будут активно скупаться, а рядовые IT-продукты просто не смогут конкурировать с аналогами западных гигантов.

«Очевидно, что Российскому государству предстоит осознать себя на этой плоскости, постепенно вырабатывая вдумчивую стратегию ответа на возникшую угрозу», – пишет издание.