Оставшийся один дома мальчик продал стиральную машину в Татарстане

Житель Набережных Челнов продал в Сети стиральную машину, пока матери не было дома, сообщают местные СМИ.

Как пишут «Челнинские известия», 53-летняя женщина написала в полицию заявление на своего 13-летнего сына.

Она рассказала, что сын продал стиральную машину в Сети, пока ее не было дома. Куда мальчик дел деньги, остается неизвестным, передает РЕН ТВ.

По факту инцидента ведется проверка. Материалы дела переданы в отдел ПДН.