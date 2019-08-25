Росгвардейцев в Ульяновске заподозрили в отказе помочь человеку из-за шаурмы

Росгвардия проводит проверку действий сотрудников в Ульяновске, якобы отказавшихся помочь таксисту, который подвергся нападению, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

На опубликованном в соцсетях видео мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму вместо того, чтобы помочь таксисту, на которого напал пьяный, передает РИА «Новости».

Грибакин сообщил, что в случае подтверждения вины росгвардейцев их накажут.

«Вплоть до увольнения», – сообщил представитель ведомства.