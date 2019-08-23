Суд арестовал главу окружной налоговой инспекции Москвы за крупную взятку

Глава инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Южному округу столицы Мария Андреянова арестована на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андреяновой Марии Эдуардовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком на один месяц 29 суток, то есть до 21 октября», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда Москвы.

Санкция статьи, по которой обвиняется госслужащая, подразумевает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Представитель суда добавил, что ГУ СК по Москве ранее просило арестовать Андреянову. «В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемой Андреяновой Марии Эдуардовны меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказали в суде.

В июле в получении взятки в размере 4,4 млн рублей признался бывший замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.