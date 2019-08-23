Анонсирован скорый визит Эрдогана в Россию

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен приехать в Россию, сообщила пресс-служба турецкого лидера.

Визит намечен на 27 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Эрдогана.

В марте на встрече с общественностью Крыма президент России Владимир Путин предложил пригласить Эрдогана на открытие Соборной мечети в Симферополе. Путин тогда сообщил, что Эрдоган положительно к этому отнесся.