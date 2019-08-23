«Агентов России» среди руководителей украинской оборонки выявят с помощью полиграфа

Замглавы Совета небезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что полиграф поможет выявить среди руководителей предприятий «Укроборонпрома» российских ставленников.

«Главная моя задача – довести проведение аудита до реальной реализации. Потому что предыдущее правительство сделало все, чтобы этого не осуществить. Аудит выявит все экономические проблемы. А полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий «Укроборонпрома» тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и искусственно сваливали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбираться», – цитирует Кривоноса агентство «Укринформ».

Он отметил, что оборонные предприятия намеренно уничтожались «пророссийскими ставленниками». Это делалось для того, чтобы предприятия «не были конкурентоспособными, не имели государственных заказов, чтобы эти заводы не давали ту продукцию, которая нужна государству, ВСУ».

Он добавил, что к весне 2020 года аудит будет проведен по всем направлениям.

В августе «Укроборонпром» заявил, что Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова (ХКБМ) может прекратить работу из-за действий минобороны Украины.

Напомним, перед президентскими выборами на Украине разгорелся коррупционный скандал вокруг государственного концерна «Укроборонпром». Он начался после публикации украинских СМИ о якобы контрабандных поставках запчастей из России для военной техники Украины.