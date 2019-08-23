В Германии назвали выгоду России от ссоры США с Данией из-за Гренландии

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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Кто вынудил СССР подписать пакт с Риббентропом

Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав МолотовФото: AP/ТАСС
Ровно 80 лет назад был подписан Пакт о ненападении между Германией и СССР, более известный как пакт Молотова-Риббентропа. К нему прилагались так называемые секретные протоколы, разграничивавшие сферы влияния двух держав в Восточный Европе. Действия Москвы в этой связи считают аморальными, даже преступными. Но был ли у советской власти другой путь?  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых

Учитывая особенности немецкой кухни, удивительно, что первыми на инициативу откликнулись именно в ФРГФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Сразу несколько исследовательских центров выступили с инициативой резкого повышения налогов для производителей мяса, в первую очередь говядины. Причины – его потенциальная канцерогенность и угроза глобального потепления. К этому уже прислушались в Германии, предложив стимулировать рост цен. Означает ли это, что мясо станет продуктом только для богатых? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
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Политика России в Донбассе станет более радикальной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света и ждет украинские снаряды в свой огород. Подробности...
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Товарищ Навальный выбирает тактику Ильича

Леонид Поляков, доктор философских наук, замдекана факультета политологии ГУ-ВШЭ
Навальный предлагает создать в вузах «инициативные группы», которые должны выяснять у студентов, «кто за, кто против». Ничего не напоминает? «Бесы» Достоевского? «Пятерки», шантаж, устранение «изменников». Подробности...
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              В Германии назвали выгоду России от ссоры США с Данией из-за Гренландии

              23 августа 2019, 12:48

              Текст: Ольга Никитина

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              Ссорясь с Данией из-за неудачной попытки покупки Гренландии, американский президент Дональд Трамп действует в интересах России, считает немецкая газета Die Welt. Автор статьи напомнил, что Копенгаген единственный в настоящее время препятствует строительству газопровода «Северный поток – 2».

              «Оскорбительный отказ от визита в Данию может обойтись Трампу дорого. В конце концов, северное королевство в одиночку храбро противостоит российским интересам в сфере энергетики», – передает ИноТВ содержание статьи немецкого издания.

              Автор статьи сравнил Трампа с «упрямым ребенком», а всю ситуацию вокруг Гренландии – «занимательным дипломатическим фарсом» с высокими ставками. Так, от того, насколько долго датчанам будет удаваться препятствовать строительству «Северного потока – 2», в значительной степени зависит «благосостояние и безопасность Украины», пишет Die Welt. К тому же, напоминает издание, сопротивление проекту усиливает желание США поставлять свой сжиженный газ в Европу.

              В деле противодействия «Северному потоку – 2» Дания оказалась «чрезвычайно эффективной», считает немецкое издание. Политика датчан «оказала такое давление на сроки строительства «Северного потока – 2», что руководители проекта подали в суд и на Еврокомиссию, и на правительство Дании», говорится в статье.

              Причем до недавнего времени датчане были уверены, что США им благодарны. Так, экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон приветствовал усилия Копенгагена. Хвалили Данию и послы США в Берлине, Копенгагене и Брюсселе. Кроме того, министр энергетики США Рик Перри в мае 2019 года поблагодарил Данию за «острый взгляд» на проблему.

              «Иными словами, Дания с ее 6 млн населения была на хорошем счету у крупнейшей экономической и военной державы в мире», – отмечает газета, добавив, что Трамп, «недолго думая, изменил ситуацию, упрекнув главу правительства Дании в том, что она «подло» отреагировала на его предложение о покупке Гренландии».

              Die Welt указывает, что если бы Дания придерживалась «инфантильной» политики, то из мести США она бы тут же выдала России разрешение на строительство «Северного потока – 2». Издание, однако, считает, что вероятность такого развития событий мала.

              «Копенгаген выступает против строительства российского газопровода и по собственным соображениям, а не только по воле американцев. На «Северный поток – 2» в Дании смотрят критически, потому что растущее параллельно с газопроводом российское влияние может плохо сказаться на безопасности в районе Балтийского моря», – считает Die Welt.

              Профессионалы, наблюдающие за ходом проекта «Северный поток – 2», уверены: для радикальных изменений в политике Дании относительно российского газопровода Трамп мог бы позволить себе намного больше, чем отказаться от одного визита в страну, заключает Die Welt.

              Напомним, Трамп выразил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. Власти Дании подчеркнули, что «Гренландия не продается». На это Трамп обвинил «богатую» Данию в недостаточном финансировании военных расходов на содержание НАТО, потребовав от Копенгагена платить больше за «предоставленную невероятную военную защиту».

              Примечательно, что члены королевской семьи допустили возможность такой сделки.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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