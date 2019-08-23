В Германии назвали выгоду России от ссоры США с Данией из-за Гренландии

Ссорясь с Данией из-за неудачной попытки покупки Гренландии, американский президент Дональд Трамп действует в интересах России, считает немецкая газета Die Welt. Автор статьи напомнил, что Копенгаген единственный в настоящее время препятствует строительству газопровода «Северный поток – 2».

«Оскорбительный отказ от визита в Данию может обойтись Трампу дорого. В конце концов, северное королевство в одиночку храбро противостоит российским интересам в сфере энергетики», – передает ИноТВ содержание статьи немецкого издания.

Автор статьи сравнил Трампа с «упрямым ребенком», а всю ситуацию вокруг Гренландии – «занимательным дипломатическим фарсом» с высокими ставками. Так, от того, насколько долго датчанам будет удаваться препятствовать строительству «Северного потока – 2», в значительной степени зависит «благосостояние и безопасность Украины», пишет Die Welt. К тому же, напоминает издание, сопротивление проекту усиливает желание США поставлять свой сжиженный газ в Европу.

В деле противодействия «Северному потоку – 2» Дания оказалась «чрезвычайно эффективной», считает немецкое издание. Политика датчан «оказала такое давление на сроки строительства «Северного потока – 2», что руководители проекта подали в суд и на Еврокомиссию, и на правительство Дании», говорится в статье.

Причем до недавнего времени датчане были уверены, что США им благодарны. Так, экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон приветствовал усилия Копенгагена. Хвалили Данию и послы США в Берлине, Копенгагене и Брюсселе. Кроме того, министр энергетики США Рик Перри в мае 2019 года поблагодарил Данию за «острый взгляд» на проблему.

«Иными словами, Дания с ее 6 млн населения была на хорошем счету у крупнейшей экономической и военной державы в мире», – отмечает газета, добавив, что Трамп, «недолго думая, изменил ситуацию, упрекнув главу правительства Дании в том, что она «подло» отреагировала на его предложение о покупке Гренландии».

Die Welt указывает, что если бы Дания придерживалась «инфантильной» политики, то из мести США она бы тут же выдала России разрешение на строительство «Северного потока – 2». Издание, однако, считает, что вероятность такого развития событий мала.

«Копенгаген выступает против строительства российского газопровода и по собственным соображениям, а не только по воле американцев. На «Северный поток – 2» в Дании смотрят критически, потому что растущее параллельно с газопроводом российское влияние может плохо сказаться на безопасности в районе Балтийского моря», – считает Die Welt.

Профессионалы, наблюдающие за ходом проекта «Северный поток – 2», уверены: для радикальных изменений в политике Дании относительно российского газопровода Трамп мог бы позволить себе намного больше, чем отказаться от одного визита в страну, заключает Die Welt.

Напомним, Трамп выразил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. Власти Дании подчеркнули, что «Гренландия не продается». На это Трамп обвинил «богатую» Данию в недостаточном финансировании военных расходов на содержание НАТО, потребовав от Копенгагена платить больше за «предоставленную невероятную военную защиту».

Примечательно, что члены королевской семьи допустили возможность такой сделки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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