The Guardian назвала Крым российским

Британская газета The Guardian в подписи к одному из репортажных фото, сделанных на фестивале «Таврида» в Крыму, назвала полуостров российским.

«Крым, Россия. Посетители пятого фестиваля «Таврида–АРТ» недалеко от города Судак», – говорится в подписи The Guardian к снимку фотографа ТАСС Сергея Мальгавко.

На публикацию обратил внимание медиапроект «Подъем» в своем Telegram-канале.

Это не первый случай признания Крыма российским со стороны СМИ и медиапроектов. Так, в 2016 году в посольстве Украины в Варшаве возмутились решением польского издательства «Галилеос», опубликовавшего политическую карту Европы, в печатной версии которой Крым указан как территория России, а в электронной отмечено, что полуостров является спорной территорией.

В апреле 2015 года польский телеканал TVP показал в эфире карту России с включенной в нее территорией Крыма. В Польше, где Крым на официальном уровне продолжают считать частью Украины, на произошедшее почти не обратили внимания. Однако украинские СМИ тут же забили тревогу. Представители TVP позже объяснили этот инцидент и извинились за него.

Еще 19 марта 2014 года Mail.ru и «Яндекс» начали обновлять карты, чтобы Крым обозначался как часть России. Также в марте подразделение Национального географического общества США National Geographic Maps на картах решило отобразить Крым в составе России. В апреле 2014 года поисковый ресурс Google обновил свою карту maps.google.ru, в которой теперь Республика Крым отображается как территория Российской Федерации.

В Крыму 16 марта прошлого года прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. 21 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также указ об образовании Крымского федерального округа.

Киев и страны Запада неоднократно заявляли, что не признают воссоединение Крыма с Россией. В Москве подчеркивают, что проведение референдума в Крыму соответствует нормам международного права и Уставу ООН.

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