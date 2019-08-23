Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Россияне в ноябре будут отдыхать 10 дней, сообщили в Роструде.

«Следующие длинные выходные ждут граждан России в начале ноября. В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября. Всего в ноябре будет 10 выходных дней», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, ранее Роструд назвал условия отказа работнику в отпуске.