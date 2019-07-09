Роструд назвал условия отказа работнику в отпуске

В Федеральной службе по труду и занятости рассказали, в каких случаях работодатель может отказать в отпуске своему сотруднику.

Отказать в отпуске работодатель может, если отсутствие сотрудника негативно скажется на нормальном ходе работы предприятия. В этом случае работодатель может перенести отпуск работника на следующий год, однако это можно сделать только с согласия сотрудника.

Но и отложенный отпуск следует использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется, сообщает «Российская газета».

Также работодатель имеет право отозвать работника из отпуска, при этом оставшаяся неиспользованная часть должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или перенесена на следующий рабочий год. Уточняется, что перечень обстоятельств, которые могут послужить досрочным вызовом работника из отпуска, законодательно не определен и формируется работодателем.

Кроме того, сотрудник может потребовать переноса отпуска, если ему вовремя не выплатили отпускные или известили о начале отпуска позднее, чем за две недели.

Также отмечается, что работодатель не имеет права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд или отказывать в отпуске трудящимся младше 18 лет и тем, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда.

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