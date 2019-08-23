На Крымском мосту появился первый «замок любви»

Несмотря на строгий запрет останавливать транспорт на Крымском мосту, у его барьерного ограждения появился первый «замок любви».

Мост закрыт для пешеходов, даже за кратковременную остановку на его автомобильной части установлен штраф. Именно поэтому строителям пришлось срезать свадебный замок с моста, передает РИА «Новости».

«Служба эксплуатации была вынуждена убрать замок с барьерного ограждения в целях соблюдения норм безопасности на мосту», – заявили в инфоцентре «Крымского моста».

Теперь молодоженам грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей. По словам строителей, это первый подобный случай с момента открытия моста.

Как сообщает портал Керчь.инфо, замок повесили молодожены из Элисты, которые решили провести медовый месяц в Крыму.

В знак своей любви они решили повесить розовый замок в виде сердца, а ключ от него выбросить в море. Совершение обряда они засняли на видео и выложили в соцсеть.

Ранее в Крыму заявили, что движение поездов по Крымскому мосту, как и планировалось, будет запущено до конца 2019 года.

Накануне в сети появилось видео с проходом первого большого железнодорожного поезда по Крымскому мосту. Первый поезд на Крымском мосту заметили в конце мая.

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