Фестиваль «Таврида-АРТ» помог обрести известность молодому барду из Новосибирска

«Фестиваль «Таврида-АРТ» открывает новые возможности, помогает завести важные контакты и продвинуться в карьере», – рассказал газете ВЗГЛЯД участник проекта «Таврида Музыка» Михаил Зайцев.

«Я приехал из Новосибирска, участвую в проекте «Таврида Музыка», пишу бардовские песни. Здесь не так много людей, которые этот стиль представляют. Я общаюсь и с другими участниками, складываются полезные связи», – поделился Михаил Зайцев.

По словам собеседника, возможности, которые представляет фестиваль «Таврида-АРТ», в будущем помогут молодежи построить успешную карьеру. «Знакомство с участниками из других городов позволит организовывать концерты, выступления. В каждом городе будут знакомые – это здорово. Но уже сейчас не площадке «Тавриды» мое имя знакомо», – отметил Зайцев.

«Мероприятие расширяет возможности – мы уже пробуем смешивать разные жанры, получается что-то новое. Это настоящее творчество», – добавил участник. «Я на фестивале четыре раза выступал в разных составах. Как минимум, меня услышала аудитория разного возраста. Очень здорово, что я – какой-то человек из Новосибирска, приехал сюда и обрел имя. Благодаря фестивалю люди знают, кто я», – заключил Зайцев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, фестиваль «Таврида-АРТ» открылся в четверг в бухте Капсель на юго-востоке Крыма. На мероприятие, которое проходит в рамках молодежного крымского форума «Таврида», зарегистрировалось более 45 тысяч человек. Фестиваль продлится до понедельника. Он собрал более 4 тыс. молодых людей из 85 российских регионов. Сумма грантов на реализацию самостоятельных проектов составляет в этом году 80 млн рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя как традиционный форум (он проводится с 11 мая по 5 октября), так и упомянутый фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.