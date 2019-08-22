В США назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД

Госдеп США опубликовал доклад, где сказано, что Россия якобы решила «нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз на границе.

«По оценкам США, решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ», – сказано в докладе, передает РИА «Новости».

Там также говорится и о том, что Россия давала понять, что хочет выйти из ДРСМД, еще в 2004 году. А в качестве примера названа встреча министра обороны Сергея Иванова с его американским коллегой Дональдом Рамсфельдом.

Кроме того, в докладе сказано, что к 2007 году «Россия открыто говорила о своем желании положить конец ДРСМД или изменить его».

Напомним, ДРСМД официально прекратил действие по инициативе Вашингтона 2 августа 2019 года.

А 19 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Томагавк», которая «поразила цель после более чем 500 км полета», что ранее запрещалось ДРСМД.

Однако в США объяснили испытание этой ракеты сдерживанием Китая.

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