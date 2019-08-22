Похоронщика-миллионера задержали в Москве

Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что задержанный «совместно с неустановленными лицами осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по предоставлению ритуальных услуг населению без регистрации юридического лица, используя при этом реквизиты, печати, штампы организаций, деятельность которых на сегодняшний день прекращена», передает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчина работал в одном из столичных моргов при больнице.

Только по черновым записям, изъятым во время обысков, полицейские подсчитали, что за несколько месяцев в 2018 году он заработал более 13 млн рублей.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Ранее москвичей решили опросить о похоронном бизнесе.

Напомним, расследованиями о похоронном бизнесе занимался журналист Иван Голунов, которого в начале июня задержали по делу о наркотиках, однако затем сняли с него обвинения.