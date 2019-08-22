В бытовом конфликте в Назрани пострадали восемь человек

Восемь человек получили различные телесные повреждения в результате бытового конфликта в Назрани, сообщили в региональном главке МВД.

«В среду около 22.50 мск на проспекте Базоркина в Назрани произошел бытовой конфликт, в результате которого телесные повреждения получили восемь местных жителей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там не уточнили характер полученных пострадавшими повреждений.

Напомним, в среду массовую перестрелку устроили рядом с рынком в Краснодаре.