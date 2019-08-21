Массовую перестрелку устроили рядом с рынком в Краснодаре

Полиция Краснодара разыскивает неизвестных, устроивших драку со стрельбой рядом с Вишняковским рынком, сообщили в региональном главке МВД.

«Накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе. На место прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Ведется проверка, устанавливаются все участники конфликта», – передает «Российская газета» сообщение ведомства.

По данным полиции, участниками ночной стрельбы (он произошел на углу улиц Ставропольской и Вишняковой), стали несколько десятков человек. Сначала они громко ругались между собой, а затем открыли стрельбу.

После приезда полиции, участники драки разбежались. По предварительным данным, в перестрелке был ранен один человек.

«Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 27-летний мужчина скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений... Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц... и убийства», – передает РИА «Новости» сообщение регионального СК.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, устанавливается точное количество пострадавших, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 11 августа любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге.