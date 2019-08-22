Пентагон решил расторгнуть контракт с Boeing на создание ракет-перехватчиков

Министерство обороны США приняло решение расторгнуть контракт с американской корпорацией Boeing по созданию улучшенных ракет-перехватчиков «в связи с проблемой технической концепции», сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона Марк Райт.

По словам Райта, 14 августа заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, который курирует в Пентагоне научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, принял «решение ликвидировать программу» по созданию перехватчиков нового поколения «в связи с проблемой технической концепции», передает ТАСС.

Гриффин обязал Boeing прекратить работу над программой, на которую уже было потрачено около 1,2 млрд долларов. «В конечном счете Минобороны США определило, что проблемы технической концепции были настолько значительными, что их нельзя было преодолеть и было слишком сложно исправить», – сказал замглавы Пентагона.

В заявлении Гриффина закрытие программы названо «ответственным решением».

«Программы по разработке [вооружений] иногда сталкиваются с проблемами. Проявив должную осмотрительность, мы решили, что путь, по которому мы идем, не будет плодотворным, поэтому мы больше не идем по этому пути», – пояснил представитель Пентагона.

По словам Райта, подробности возникших проблем в разработке перехватчиков не будут опубликованы «из-за секретности программы».

По замыслу разработчиков, головная часть перехватчика должна была уничтожать ракету противника путем прямого попадания.

Решение Пентагона о расторжении договора с Boeing вступает в силу с 22 августа. Взамен американское военное ведомство намерено объявить тендер на разработку «нового перехватчика следующего поколения», указал представитель Агентства Пентагона по ПРО.

Напомним, в январе в Пентагоне признали, что ПРО США может защитить Соединенные Штаты лишь от «небольшого числа» межконтинентальных баллистических ракет.

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