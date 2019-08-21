Эксперты: Власти Санкт-Петербурга защитили ключевые городские парки от застройки

Правительству Петербурга удалось защитить ключевые парки от застройки, теперь решается вопрос развития парка «Малиновка», парка в устье реки Смоленки и Муринского парка, отметили эксперты. По их мнению, горожан будут активно вовлекать в обсуждение концепции будущих проектов по благоустройству.

«Власти Петербурга перешли к активному диалогу с горожанами в вопросе благоустройства общественных пространств, уже собрано более 10 тыс. обращений петербуржцев, которые будут обрабатываться, и на их основе формироваться дальнейшая программа благоустройства города. Также мы наблюдаем положительные решения, направленные на сохранение важных для горожан парков от застройки, таких как: «Малиновка», парка в устье реки Смоленки на Васильевском острове, Муринского и других», – передает ТАСС слова члена комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Олега Манова.

Архитектор Сергей Орешкин, в свою очередь, высоко оценил действующую систему защиты зеленых зон Петербурга от застройки.

«В соответствии с городским законом о зеленых насаждениях установлено, сколько квадратных метров общедоступных зеленых насаждений необходимо на одного жителя в том или ином районе. Минимум на одного жителя должно приходиться 6 кв. м зеленых насаждений. Это могут быть парки, лужайки, газоны и иные места. Максимальное значение установлено в пригородных районах – до 18 кв. м.», – отметил эксперт.

Манов отметил, что власти города параллельно стали уделять больше внимания обсуждению с горожанами концепции благоустройства пространств на начальной стадии разработки, а не на стадии обсуждения подготовленного специалистами плана.

«Между сбором обращений горожан с предложениями и общественными слушаниями должны организовываться несколько этапов предпроеткного обсуждения, и у правительства города есть такое понимание», – добавил Манов.

Примером тесного взаимодействия властей с горожанами стал проект разработки концепции арт-парка на набережной Малой Невы в центре Петербурга. Правительство города запустило онлайн-платформу для открытого обсуждения и голосования за название и инфраструктуру будущего парка.

«Общественность сама выберет, какие объекты появятся на территории будущего парка. Нужен ли там фонтан или нет, оправдано ли открытие спортивного центра, и так далее», – отметил Манов.

Напомним, в апреле врио главы города Александр Беглов предложил вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала создать там новую культурную зону – арт-парк с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы.

Ранее также сообщалось, что на территории парка Малиновка в Санкт-Петербурге храм построен не будет – церковь согласилась перенести строительство на другое место. 19 августа Беглов выступил с законодательной инициативой о включении парка «Малиновка» в Красногвардейском районе в реестр зеленых насаждений общего пользования, чтобы исключить возможность его застройки в будущем.

Кроме того, он также предотвратил застройку парка в устье реки Смоленки на Васильевском острове, подписал запрет на строительство торгового центра и океанариума в парке Интернационалистов в Купчино. В Муринском парке на месте строительства спортивной арены остановлена бесконтрольная рубка деревьев.