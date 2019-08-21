Церковь согласилась с переносом строительства храма из парка Малиновка в другое место

Храм на территории парка Малиновка в Санкт-Петербурге построен не будет, церковь согласилась перенести строительство на другое место, заявил протоирей Петр Мухин, настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины.

«Инициатива жителей Красногвардейского района о строительстве храма остается значимой и является единственно правильной. Что касается альтернативного участка, этот вопрос будет обсуждаться, и будет решен», – передает слова Мухина портал «Невские новости».

В минувшие выходные в парк Малиновка приезжал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. С местными жителями он обсудил будущее парка, а также выслушал их пожелания относительно благоустройства рекреационной зоны.

«Люди уже привыкли, что с ними советуются. В планах благоустройство на 2020 год уже готовится, мы уже начали формировать бюджет, чтобы мы могли это учесть. Обязательно советуйтесь с жителями», – заявил Беглов.

В понедельник Беглов внес в Законодательное собрание города законопроект о признании парка Малиновка зеленым насаждением общего пользования городского значения.