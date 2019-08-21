Столкновения начались в Швеции после выступления главы МИД Ирана

Столкновения нескольких десятков протестующих с полицией прошли в пригороде Стокгольма Сольне, где глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступал с лекцией в Стокгольмском институте исследований мира (SIPRI).

Крики протестующих сопровождали все выступление министра. После лекции он смог быстро покинуть здание SIPRI в окружении своих охранников, передает РИА «Новости».

Протестующие, которые обвиняют правительство Ирана в нарушении прав человека, окружили полицейских – их было значительно меньше, чем демонстрантов.

Митингующие выкрикивали лозунги «Зариф террорист!» и другие антиправительственные заявления. Они также пытались заблокировать проезд полицейской машины.

Вскоре к месту беспорядков прибыли дополнительные силы стражей правопорядка – полицейские в гражданском, а также в специальной экипировке для разгона протестов.

Несколько демонстрантов в толчее упали на землю. Некоторые легли на тротуар и отказываются вставать, несмотря на уговоры полиции.

Пока правоохранители пытаются поднять сидящих на тротуаре, активисты обращаются к зевакам, излагая свои взгляды на ситуацию с правами человека в Иране.

В данный момент около 10 демонстрантов остаются на тротуаре около офиса отделения банка. На месте находится порядка 20 полицейских, которые пытаются убедить их покинуть улицу.

Полиция частично перекрыла улицу, пропускают только общественный транспорт. На место прибыли две машины скорой помощи.