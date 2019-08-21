На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.

Согласно материалам суда, дело против Порошенко и Климкина должно быть возбуждено по факту возможных злоупотреблений служебным положением, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в суд поступил иск от гражданина, который заявил, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных главой МИД и бывшим президентом по ст. 364 («злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса, однако тогда дело не завели. А 15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ завести дело по данному факту.

Ранее председатель киевского суда предрек Порошенко тюрьму или эмиграцию.

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