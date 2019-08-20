Акинфеев высказался о шансах Кокорина и Мамаева на возвращение в большой футбол

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев смогут вернуться в футбол.

«Мы их никогда не бросали. Мы уверены, что они вернутся в футбол», – сказал Акинфеев в комментарии Sport24.ru.

Напомним, Кокорин и Мамаев содержатся в ИК-4 Белгородской области. В начале августа они подали прошение об УДО, рассмотрение этого вопроса было назначено на сентябрь.