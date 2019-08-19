Назначена дата рассмотрения УДО Кокорина и Мамаева

Алексеевский районный суд Белгородской области в сентябре рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина, сообщили в пресс-службе суда.

«Рассмотрение назначено на 6 сентября на 9.00», – уточнили в суде, передает ТАСС.

Напомним, спортсмены подали прошение об УДО в начале августа.

Они содержатся в ИК-4 Белгородской области. Ранее сообщалось, что футболисты были помещены в штрафной изолятор.

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