Израильские власти озвучили свою версию «инцидента с хлебом» в Киеве

Израильский министр Зеев Элькин пояснил, что протокол визита на Украину премьера Биньямина Нетаньяху не подразумевал активного участия его супруги, потому она не была проинструктирована о том, что делать с караваем.

Элькин является одним из ключевых членов делегации, он изложил на радиостанции «Кан-РЭКА» свою версию произошедшего в киевском аэропорту «Борисполь», передает РИА «Новости».

«Надо сказать, что вообще те, кто были (на месте), не почувствовали, что был какой-то инцидент. Это дали уже потом СМИ», – сказал Элькин.

Он добавил, что Нетаньяху после получения каравая поделился со своей супругой кусочком по своей инициативе. «Она держала их в руках. Дальше, когда они пошли, они у нее упали», – пояснил министр.

Ранее израильский премьер призвал не считать отказ своей супруги Сары пробовать приветственный каравай на Украине не считать неуважением к Украине.

Напомним, супруга израильского премьера устроила скандал в самолете, а уже в Киеве бросила на пол хлеб-соль, преподнесенный девушками в традиционных украинских нарядах.